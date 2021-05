Roma, salvati cinque pulcini di anatra imprigionati in un tombino

Cinque pulcini di anatra, rimasti imprigionati in un tombino di via Birmania a Roma, quartiere Eur, sono stati tratti in salvo questa mattina dalla squadra 11A dell'Eur dei vigili del fuoco.

L'intervento era stato sollecitato da una signora, che passando lì in quel momento, aveva sentito pigolare. I vigili hanno aperto il tombino e consegnato i pulcini alla donna. Via Birmania non è molto distante dal laghetto dell'Eur: probabilmente quei piccoli di anatra erano finiti dentro quel tombino seguendo un collegamento di canaletti sotterranei.