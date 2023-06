Ragazza uccisa a Roma, madre furiosa: “Quel negro di merda me l’ha ammazzata”

Roma, 17enne uccisa. L'ipotesi del padre di Michelle: "Lei lo ha rifiutato e lui me l'ha massacrata come un cane"

Si è sentito rifiutato, e per questo avrebbe scelto di trasformare Michelle Maria Causo in un rifiuto. Ipotesi, piste che si stanno facendo largo nel terribile delitto di Primavalle, a Roma, dove la neo 17enne è stata ritrovata in un sacco dell’immondizia all’interno di un carrello della spesa.

L’ennesima vita troppo giovane spezzata al termine, questa è l’ipotesi più accreditata, di un pesante litigio, con oltre 10 coltellate che sarebbero state inferte da un coetaneo di Michelle, originario dello Sri Lanka. L’arma del delitto, un semplice coltello da cucina, è stata ritrovata nell’appartamento della madre del presunto assassino, che ieri sera è stato arrestato e interrogato grazie a delle testimonianze, e ora si trova rinchiuso nel carcere minorile di Casal del Marmo in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip il prossimo lunedì.

Ma chi è il presunto killer di Michelle? L’identità del minorenne è ancora sconosciuta, ma i suoi social parlano. Anzi urlano di un mondo fatto di musica rap, soldi e droga, esibiti in diversi video amatoriali su Tik Tok: una bella vita senza pensieri, almeno fino a poco tempo fa. È un amico, infatti, a svelare come “da quando si era lasciato con la ragazza non era più lo stesso”. Tanto che non erano mancate risse e liti con “persone dell’ambiente che ce l’avevano con lui”.