Rossella Panarese è morta, voce storica di Radio3 Scienza

ROSSELLA PANARESE/ LA REDAZIONE DI RAI RADIO 3: "DAVA SENSO AL NOSTRO ESSERE 'NOI'"

Rossella Panarese è morta. Voce storica di Rai Radio 3, autrice e conduttrice del programma Radio3Scienza, la giornalista si è spenta nella notte. Gestiva il programma quotidianamente in onda da oltre 20 anni. Non sono ancora note le cause del decesso. A dare la notizia, questa mattina in diretta, durante la rubrica Prima pagina, il direttore Marino Sinibaldi. A partire dal 1991, Panarese aveva curato e condotto diversi programmi a tematica scientifica, come "Palomar" e "Duemila". Poco fa il tweet della pagina di Rai Radio 3: "Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati".

Sul sito della Radio si legge ancora: "Rossella Panarese, curatrice e conduttrice di Radio3Scienza e animatrice essenziale di Radio3, ci ha lasciati questa notte. Rossella ha anche partecipato attivamente alla costruzione della nostra rassegna stampa, partecipando per anni alle sue riunioni, al suo svolgersi, contribuendo al costruirsi del suo scheletro e della sua anima. L’abbiamo ricordata nel corso di questa difficile puntata".