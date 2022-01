Rovigo, uccide la moglie e si suicida: "paura Covid". Il giallo dell'Epifania

Rovigo, uccide la moglie e poi si suicida. Il dramma di un 76enne che soffriva di depressione: dietro il gesto estremo la paura del Covid

Ieri 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, di pomeriggio presto sono stati trovati cadavere due anziani, moglie e marito, lei di 71 anni lui di 76 anni, presso la loro abitazione nel cuore di Rovigo, nel condominio Mirabella. Si tratta di Renzo Cavazza e della moglie Delfina, parzialmente paralizzata da 20 anni, dopo essere stata colpita da un ictus. Da allora è stato il marito a occuparsi di lei. Cavazza era un ferroviere in pensione, mentre Delfina aveva lavorato per un'agenzia di assicurazioni.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi attuale è di un caso di omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe prima ucciso la moglie e poi si sarebbe suicidato, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La donna è stata trovata nel suo letto, molto probabilmente soffocata con un cuscino, mentre lui si sarebbe impiccato.

Il gesto estremo sarebbe stato mosso dalla paura di morire per Covid. L'uomo era preoccupato che la moglie, se fosse morto per il virus, sarebbe rimasta sola e senza nessuno che potesse accudirla, come amorevolmente aveva fatto per venti anni. Preoccupazione e ansia quindi con l’andare del tempo avevano prostrato l’uomo. Negli ultimi mesi, dopo un vaccino fatto non di buon grado ma proprio per il timore di non poter più riuscire ad assistere la compagna, l'uomo era sprofondato in uno stato di depressione acuta.

Giallo Rovigo, l'allarme lanciato da un amico

I corpi sono stati rinvenuti intorno alle 14 di ieri pomeriggio. A dare l'allarme sono stati i vicini del piano di sopra che non vedendo la coppia di vecchi signori dal 5 gennaio sera hanno contattato una conoscente di fuori città. La donna dopo aver appreso la notizia ha contattato il Suem 118 che ha attivato la macchina dei soccorsi.