Rudy Guede, servizi sociali chiedono uno sconto di pena: uscirà entro gennaio

Rudy Guede pronto a uscire dal carcere 16 anni dopo la morte di Meredith Kercher a Perugia

Rudy Guede potrebbe tornare libero subito. Il giovane ivoriano finirebbe di scontare il 4 gennaio 2022 la condanna per l'omicidio di Meredith Kercher, uccisa a Perugia la sera dell'1 novembre 2007 a Perugia, ma l'uomo, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione con rito abbreviato, ha presentato istanza per chiedere 45 giorni di sconto sul fine pena.

Sarà il Tribunale di Sorveglianza ad esprimersi in merito. Nel caso in cui la sua richiesta venisse accolta, il giovane sarebbe subito in libertà visto che, applicando la riduzione di pena, la detenzione sarebbe conclusa il 20 novembre.

Gli assistenti sociali che controllano l'affidamento concesso da tempo all'ivoriano, hanno presentato infatti, una relazione al magistrato di sorveglianza chiedendo di riconoscere la prevista riduzione di 45 giorni ogni semestre, per buona condotta.

Lo ha confermato ad Askanews l'avvocato Fabrizio Ballarini che assiste Guede. "Se il giudice di Sorveglianza accoglie la richiesta - spiega - Guede sarà scarcerato non appena gli notificano il provvedimento, altrimenti uscirà il 4 gennaio 2022 per fine pena."