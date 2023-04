Runner ucciso dall'orso, la fidanzata asfalta Lucarelli: "Siete voi animali"

Runner morto per mano di un orso, le diatriba social tra Selvaggia Lucarelli e la fidanzata Alessia

La notizia del ragazzo che ha perso la vita per essere stato attaccato da un orso fa ancora arrabbiare e c’è chi non perde tempo per dire la sua. Si tratta di Selvaggia Lucarelli, nota giornalista super attiva sul web che ha deciso di mettere bocca anche su questa vicenda, dal suo pulpito social.

Il giovane 26enne che ha perso la vita si chiamava Andrea Papi. Mentre il ragazzo si stava dedicando a una tranquilla sessione di corsa nei boschi di Caldes, in Trentino, disgraziatamente è stato attaccato da un orso che non gli ha lasciato scampo. Su questa vicenda, che ha turbato l’opinione, ha tuonato anche la giurata di “Ballando con le stelle”, che, in breve, ha giudicato il ragazzo per essersi avventurato in quella zona, quasi a voler instillare il dubbio che la responsabilità sia proprio della povera vittima.

A queste accuse velate, ha risposto Alessia Gregori, la fidanzata di Andrea che si è giustamente sentita in dovere di difendere la memoria del ragazzo che amava. Il messaggio è stato affidato a un lungo post sui social che recita: "Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei nel bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto", ha premesso. E ha aggiunto: "Volevamo vivere insieme, avevamo già scelto i mobili", ricorda.

Infine la lucida stoccata finale per rimettere la Lucarelli al suo posto: "L'orso ha fatto quello che l'istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all'animale. Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui". Come si dice, a volte il silenzio è d’oro.