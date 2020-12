Sala Consilina, manifesto oscurato. Arminio: "Non si vince censurando"

Sala Consilina, manifesto oscurato: la denuncia di Franco Arminio

Franco Arminio, poeta-paesologo, è intervenuto con un post Facebook, in merito a quanto successo a Sala Consilina dopo l’affissione di una serie di manifesti gialli che riportavano una sua frase. L'invito, rivolto ai giovani del sud, era di fare ritorno al proprio paese: “Tornate, non dovete fare altro”. L'amministrazione comunale non ha però gradito e ha deciso, dopo poche ore, di togliere i manifesti.

Su Facebook Franco Arminio scrive: “Hanno informato il sindaco della loro iniziativa e non ha mostrato dissenso, ma dopo poco tempo l’amministrazione ha provveduto a far ricoprire di fogli bianchi il manifesto. Da quello che so, non è stato contestato il divieto di affissione ma il contenuto del testo, ritenuto ambiguo e offensivo”. Poi rivolgendosi ai giovani aggiunge: "Ora io spero che altri al Sud, ma anche altrove, vogliano farlo stampare quell’invito a tornare ai paesi. Il sindaco di Sala Consilina ovviamente sa benissimo che la soppressione del tribunale, i tanti negozi chiusi e l’emigrazione dei ragazzi non si combattono censurando un manifesto. Buon lavoro“.