Salento, il gas arriva a Ferragosto. "12 ore No Tap", concertone sul lungomare

Il Tap sta per arrivare ufficialmente in Italia. Sarà proprio il giorno di ferragosto la data scelta per testare il gasdotto, - si legge sul Sole 24 Ore - con il metano che defluirà dal metanodotto dove adesso è bloccato a 98 km di distanza, vicino alle coste dell'Albania, e giungerà in Salento, nella contrada San Basilio, frazione di San Foca, nel comune di Melendugno. Proprio quindi nel clou dell'accesso di turisti, che ci saranno nonostante il Covid, e che affolleranno le spiagge.

Per protestare per questa decisione è nato il progetto "12 ore No Tap". Dodici ore di musica per dire no al gasdotto Tap: sul palco tanti artisti che si esibiranno a titolo gratuito. San Foca ospiterà una maratona di 12 ore di musica, arte e spettacolo per manifestare un dissenso diffuso nei confronti della realizzazione del gasdotto che dovrebbe approdare proprio nella marina di Melendugno. Tra gli altri, potrebbero esserci anche gli Africa Unite e i Fratelli di Soledad. Tra le certezze, Treble Lu Professore, Mino De Santis e Daniele Durante.