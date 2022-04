Salmonella negli Ovetti Kinder, 57 casi: Ferrero li ritira dal mercato

Salmonella negli ovetti Kinder, 57 casi registrati finora: ancora ignota la causa del focolaio

La notizia è stata data da alcuni media inglesi, che hanno citato come fonte direttamente la Food Standards Agency (Fsa), e poi ripresa dall'Ansa: Ferrero ha ritirato dal mercato, in Inghilterra e in Irlanda, alcuni lotti di ovetti Kinder per un "potenziale collegamento con un focolaio di salmonella".

Sono almeno 57 i casi riconducibili ai prodotti Kinder, tra cui un certo numero di bambini. A disporre il ritiro dei famosi dolci dagli scaffali, quindi, è stata la stessa azienda, dopo aver accertato che nello stabilimento dove sono stati prodotti, quello di Arlon in Belgio, si è creato un focolaio di salmonella.

L’azienda, ha precisato la Fsa, "ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto come misura precauzionale. Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio". Un grosso colpo per la Ferrero, dato che a ridosso della vacanze pasquali questi dolci a forma di ovetto con un giocattolino a sorpresa all'interno incrementano generalmente le proprie vendite, che ora potrebbero essere frenate da questo incidente.