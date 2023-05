Salva bambino dal passeggino in fuga dopo colloquio. Il ristorante lo assume

Usa, senzatetto salva un bambino dal passeggino in fuga dopo il colloquio di lavoro e viene assunto

Sostiene un colloquio di lavoro e ottiene l’impiego … ma a convincere i titolari di un ristorante della zona, l'Applebee's, nella contea di San Bernardino in California, non sono le parole del candidato. È la storia del senzatetto Ron Nessman, privo di una casa da circa otto anni perché rimasto profondamente colpito dal dolore per la morte inaspettata della sua ragazza, e assunto per la buona azione compiuta. Quale?

Finito il colloquio, mentre aspetta su una panchina all'esterno, l’uomo nota qualcosa che attira la sua attenzione: una donna, ferma sul vialetto, aveva caricato il bambino sul passeggino. Ma una folata di vento glielo porta via, e la mamma non riesce a fermarlo. Come nella scena di un film, Nessman balza dalla panchina, corre verso il passeggino e lo ferma. Tutto viene catturato dalle camere di sorveglianza. “Non sarei stato in grado di vivere con me stesso se non avessi fatto niente. Sono contento di essere intervenuto". Alcuni dei suoi parenti vedono il video (che diventa virale negli Stati Uniti) e si congratulano con lui; video che viene visto anche dal capo del personale del ristorante dove si era proposto, che lo assume. "Non ho nemmeno avuto il tempo di pensarci", ha detto Ron a KOVR-TV.

GUARDA IL VIDEO DEL SALVATAGGIO: