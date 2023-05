Stoccarda, 25enne italiano accoltellato a morte per aver difeso l’ex fidanzata

Stoccarda, accoltellato a morte il 25enne italiano Vito Barnaba per aver difeso l’ex fidanzata

Cercava di difendere la sua ex fidanzata da un’aggressione Vito Barbana, il 25enne originario di San Vito dei Normanni, nel Brindisino, ucciso con diverse coltellate da un 51enne siriano a Stoccarda, nel Sud Ovest della Germania.

L’omicidio è avvenuto la scorsa domenica, ma solo ieri si è diffusa la notizia con l’identità del ragazzo. Barnaba si era trasferito dalla cittadina brindisina nel land di Baden-Württemberg per lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, quella domenica il 25enne aveva ricevuto la telefonata della sua ex fidanzata con cui sarebbe rimasto in buoni rapporti: "Aiutami, ho bisogno di te", gli aveva detto. Barnaba si è quindi precipitato sul posto, raggiungendo la casa del 51enne con il quale avrebbe poi avuto un litigio finito in tragedia. All’arrivo dei soccorsi, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La sua ex fidanzata è stata invece ricoverata e le sue condizioni non sarebbero gravi. Quando la polizia è arrivata sul posto, il 51enne si trovava ancora in casa sua e si sarebbe fatto ammanettare senza opporre resistenza.