Salvini: in arrivo un altro processo, stavolta per abuso d'ufficio

"Pare che mi stia arrivando un altro processo, questa volta per abuso di ufficio. Ormai faccio la collezione come le figurine Panini. Sono tranquillo perché male non fare paura non avere. Confido nella libertà di giudizio della magistratura italiana che al 99% è sana. Però se pensano di fermarmi con un processo a settimana, hanno trovato il Matteo sbagliato e la Lega sbagliata, certo ho bisogno di voi". L'ha annunciato Matteo Salvini in un video su Twitter.