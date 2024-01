Sandra Milo, l'amore clandestino per Craxi e i film: ecco chi era. Ritratto

Una vera e propria diva, non solo di altri tempi, è scomparsa oggi 29 gennaio all'età di 90 anni: Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è morta lunedì 29 gennaio all’età di 90 anni.

Nata a Tunisi l’11 marzo 1933, ha avuto una lunga carriera di attrice (prese parte al film di Fellini, 8½, nel 1963, che vinse due Oscar), e conduttrice televisiva. Una donna libera, con una vita molto intensa, fatta di salite e discese, grandi successi, e profondi momenti di buio.

Sandra Milo è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo marito fu Cesare Rodighiero, quando aveva solo 15 anni. Rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l’attrice è convolata in seconde nozze con Moris Ergas, da cui ebbe sua figlia Debora. Poi si è sposata una terza volta con Ottavio De Lollis (nella foto), padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Infine, nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordoñez. anche se, come dichiarato da lei in un’intervista a Vanity Fair, quella relazione non è mai stata vera: sarebbe stata solo una trovata per far parlare di sé.

Sandra Milo, il grande amore per Fellini

Ma il vero amore di Sandra Milo fu il regista Federico Fellini, sposato con Giulietta Masino: una passione, la loro, lunga 17 anni. Nei due capolavori del maestro riminese - 8½ (1963), due Premi Oscar e Giulietta degli spiriti (1965) - Sandrocchia (così veniva affettuosamente soprannominata dal regista) ha recitato nei panni di una femme fatale ironica e disinibita che, oltre a incarnare l’immaginario erotico del regista, viene spesso messa in contrasto con le mogli, donne dall’aspetto più dimesso e dalla mentalità più borghese. Ha poi affermato che agli inizi lei era innamoratissima di lui, mentre lui provava solo una grande attrazione. "Ma poi a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Ma io ho detto di no. Perché ho avuto paura".

Sandra Milo, il miracolo della figlia Azzurra

Intervistata da «Diva e donna», raccontò della guarigione della terzogenita Maria Azzurra, nata prematuramente al settimo mese di gestazione, che pareva morta alla nascita, ma tornò in vita. La Chiesa cattolica riconobbe l’autenticità del miracolo durante il processo di beatificazione di suor Maria Pia Mastena, fondatrice delle Suore del Santo Volto. "Ero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la bimba, l’avvolse nella copertina bianca che avevo portato con me e fuggì via. Si recò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bimba fece il suo primo vagito. Suor Costantina avrebbe dovuto condurre la neonata nella cella mortuaria, ma la pose in un’incubatrice della nursery. Le praticò la respirazione bocca a bocca e le erogò l’ossigeno: contemporaneamente, invocò la sua Fondatrice. Di lì a poco, la piccola ebbe un sussulto, poi emise un respiro e cominciò a piangere. Esami successivi dimostrarono che il lungo periodo senza ossigeno al cervello non aveva in nulla intaccato il suo normale sviluppo".

Sandra Milo, la relazione clandestina con Bettino Craxi

Sandra Milo fu legata al Partito Socialista Italiano fin dagli anni Sessanta, e fu molto vicina a Pietro Nenni. Negli anni Ottanta Sandra fu amante di Bettino Craxi, allora leader del PSI. Disse di lui: "Era molto timido ma sessualmente ero pazza di lui. Bettino era intelligente, colto, curioso ma anche di una timidezza che pochi conoscevano. Mi hanno conquistato inizialmente più le sue prole del suo fisico. Mi parlava anche a letto, durante l’amore. E io, sessualmente, sono stata pazza di lui". La storia è durata circa un paio d’anni «in segreto», a metà degli anni Ottanta. Poi si chiuse perché Sandra Milo temeva la gelosia del marito, Ottavio De Lollis, particolarmente geloso e manesco.

Bettino Craxi e Sandra Milo

Sandra Milo, dal cinema al protagonismo in televisione

Sandra Milo, poi, passò dal grande al piccolo schermo: nel 2010, a 77 anni, ha partecipato al reality show "L’Isola dei famosi" arrivando in semifinale e sfidando problemi climatici e alimentari. Da allora - fino alla poche settimane prima della sua morte - è stata sempre presente in tv. Nell’estate 2019, su Rai 1, ha tenuto una rubrica dedicata alla posta del cuore nel programma "Io e te", condotto da Pierluigi Diaco, con Valeria Graci. Nel 2020, a fianco di Paolo Ruffini, è stata opinionista e giudice nella sesta puntata del programma "La pupa e il secchione - E viceversa", su Italia 1. Nell’estate del 2020 invece è tornata in Rai come inviata del programma "Estate in diretta" condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi.

Fu poi tra le protagoniste della prima edizione de "Le brave ragazze" su Sky, insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti.

In televisione, peraltro, fu protagonista di uno scherzo di cattivo gusto che vide coinvolto il figlio Ciro: nel 1990, durante la trasmissione "L'amore è una cosa meravigliosa", una donna chiamò in diretta dicendo che suo figlio era gravemente malato in ospedale a causa di un incidente stradale. La notizia si rivelò essere uno scherzo crudele, ma l'attrice, visibilmente scossa, abbandonò lo studio televisivo in lacrime.

Sandra Milo, dagli sfarzi ai problemi economici

La vita di Sandra Milo, però, non fu tutta rose e fiori. A "Verissimo", qualche anno fa, dichiarò: "Lavoro, lavoro ma non guadagno niente perché va tutto all’Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto. Potrei fare un gesto estremo. In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio, magari serve a qualcosa, sarebbe una scossa a cambiare le leggi. Magari questa è l’ultima intervista televisiva che rilascio, voglio ritirarmi dalle scene, non ce la faccio più". La rateizzazione ha infatti fermato il blocco dei conti correnti per il suo debito con l’erario di circa 800mila euro. Dopo qualche tempo, a 87 anni, rivelò di darsi da fare per aiutare la famiglia in difficoltà in un momento di fortissima crisi economica. Rivelò al settimanale «Nuovo»: "Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io, che ho la fortuna di essere in salute, devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica".

Sandra Milo e l'ultimo "fidanzato"

Nel 2019 Sandra Milo fece molto parlare di sé quando si presentò a Venezia con un uomo con quasi la metà dei suoi anni, l’imprenditore Alessandro Rorato. Un ristoratore trevigiano, 37 anni più giovane di lei. Lui dichiarò: "Il nostro è un rapporto che deve ancora crescere. Diciamo che tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo. Mi piace da pazzi, e mi affascina". A fine 2019, nel programma "Storie Italiane" fu l’attrice a fare chiarezza: "Io ad Alessandro voglio un bene infinito, ma cosa si può chiedere di più ad un compagno alla mia età? Sì, lo considero un compagno, ci confidiamo tutti i giorni, mi piace perché è un grande lavoratore, ha un grande senso della responsabilità!".