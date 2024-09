Caso Boccia, Sangiuliano interrogato dalla Procura di Roma: l'ex Ministro presente un esposto per minacce

Sangiuliano: caso Boccia, ex ministro Cultura da pm Roma

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è arrivato in Procura a Roma, accompagnato da alcuni carabinieri, per chiarire la sua posizione nell’ambito dell’inchiesta scaturita dalla denuncia da lui stesso presentata contro Maria Rosaria Boccia. L’interrogatorio, condotto dalla pm Giulia Guccione, si concentra sulla possibilità che Sangiuliano abbia effettivamente subito minacce, come sostenuto dal suo legale.

Nel frattempo, gli inquirenti stanno indagando l’ipotesi che Boccia abbia messo in atto minacce nei confronti di un corpo dello Stato. La testimonianza dell’ex ministro si rivela cruciale per la ricostruzione dei fatti legati a questa intricata vicenda.