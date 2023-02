Sanremo 2023, durante il Festival calano le ricerche di escort . Ma...

Sanremo 2023, ricerche di escort calano in tutta Italia durante il Festival

I clienti delle escort preferiscono... il Festival di Sanremo: anche quest’anno hanno preferito la kermesse musicale alla compagnia delle professioniste del sesso proprio negli orari del Festival. A rilevarlo è Escort Advisor, il primo sito di recensioni del settore in Europa.

Nella prima serata sanremese, il 7 febbraio, si è registrato un calo di traffico su Escort Advisor tra le 20 e le 2 del mattino. Rispetto alla media dei martedì precedenti (quelli di gennaio e il 1° febbraio) alle 20 il traffico ha avuto un calo del 5%, mentre tra le 21 e le 22 si è registrato un calo del 7%. Il picco in negativo più evidente si riscontra dalle 23, con un -12% rispetto a tutti gli altri martedì precedenti.

Secondo il sito, questo è segno che la parte finale della prima puntata del Festival e soprattutto il Dopo Festival sono di interesse per i clienti delle escort. Senza dubbio c’è stato “l’effetto Blanco”. Immediatamente dopo la reazione si sono scatenate le ricerche su Google con due picchi: il primo alle 00.20 e il secondo alle 00.36. Il confronto dei dati di traffico si sviluppa proprio sui martedì e non su altri giorni, per via delle preferenze di ricerca dei clienti delle escort che risultano essere abitudinarie. Ad esempio, il lunedì alle 14 è il momento di massimo picco delle ricerche su Escort Advisor e mediamente si registra un +10% rispetto a tutti gli altri.

Sanremo 2023, ricerca di escort cresce solo nella zona di Imperia

Le ricerche online di escort calano in tutta Italia, ma nei giorni di Sanremo il trend è in controtedenza nella zona di Imperia. "Sono anni che mi sposto su Sanremo nel periodo del Festival, arrivo in loco un paio di settimane prima, ormai ho i miei contatti e nonostante mi sposti spesso con Escort Advisor riesco a farmi trovare e avvisare “i miei amici” del posto. Infatti, ho molti clienti importanti che ruotano intorno alla kermesse, che mi hanno contattato vedendo il mio profilo sul sito, per necessità di discrezione e professionalità", racconta Francesca Italiana, che da circa due anni si pubblicizza su Escort Advisor.