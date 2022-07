Santa Severa, bimbo di 2 anni e mezzo muore annegato sul litorale romano

Santa Severa, un bambino di 2 anni e mezzo e' morto annegato in mare

Tragedia a Santa Severa su lungomare Pyrgi, vicino a Roma. Un bambino di 2 anni e mezzo e' morto annegato in mare. Intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non c'e' stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri. Accertamenti in corso sulle cause della morte.



Bimbo 5 anni cade da quinto piano a Modena, e' grave

Un Bimbo di cinque anni, originario del Ghana, e' caduto dal quinto piano di una palazzina di strada Albareto, a Modena. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un incidente domestico. L'allarme e' scattato attorno alle 12.30, quando una vicina di casa ha visto il piccolo, ancora cosciente, riverso a terra. I soccorsi sono stati immediati: il bambino e' stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Modena. Secondo quanto emerso, era stato affidato alle cure della nonna mentre i genitori erano al lavoro. Sul fatto indaga la polizia che ha sentito i testimoni; sul posto anche il magistrato di turno e la Scientifica.