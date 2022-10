Sapienza, occupata la facoltà di Scienze Politiche. "Mai più polizia"

Sapienza, ancora caos all'Università. Gli studenti: "Mai più polizia dentro l'Ateneo"

"Le violente cariche sugli studenti che manifestavano" all'università La Sapienza "ha spinto gli studenti universitari, riuniti in una grandissima assemblea, ad occupare la facoltà di Scienze Politiche". Lo annuncia su Facebook il movimento studentesco Cambiare.

"Le nostre richieste sono chiare - si legge nel post - vogliamo le dimissioni immediate della rettrice Polimeni e la garanzia che non verranno mai più fatte entrare le forze dell'ordine nell'ateneo. Richieste semplici, atte a ristabilire livelli minimi di democrazia e vivibilità nell'università, prendendo atto che le massime istituzioni interne alla Sapienza non sono state in grado di garantire la sicurezza degli studenti".