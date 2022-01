Sara Manfuso e Matteo Bassetti, minacce No Vax: "Dovete morire"

"Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai testicoli"

"Tu devi morire stuprata e quel bastardo deve morire di cancro ai testicoli": è il messaggio ricevuto ieri sul profilo instagram di Sara Manfuso, a commento di una foto con Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova.

La 34enne ex modella commenta così l'episodio: "Il bastardo che deve morire di cancro ai testicoli è il Professor Matteo Bassetti e mi ha appena comunicato che si è rivolto alla Digos. Quella che deve morire stuprata sono io, che una violenza sessuale l'ho già subita". Sara Manfuso, attualmente compagna del deputato Pd Andrea Romano, ha infatti subito una violenza quando aveva 17 anni e da allora si batte per la tutela delle donne.

"Tutto questo perchè? Per aver presentato un libro del Professore - continua Sara Manfuso - per essere stati fotografati insieme, colpevoli di aver preferito la scienza alla cialtroneria. Nel loro medioevo culturale, la lotta alla scienza dei no vax si intreccia alla violenza contro noi donne".

"Grazie a Matteo - conclude Manfuso - per la prontezza con cui ha gestito la cosa e per la vicinanza mostratami, pur essendo lui parte in causa. Costretto a vivere con la scorta per la sua lotta al Covid-19". Matteo Bassetti è infatti tra le numerose personalità italiane che sono sottoposte a protezione personale, per via delle minacce ricevute.

