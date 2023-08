Sardegna, 42 incendi e 600 evacuati. Dietro il fuoco la mano dell'uomo

Incendi in Sardegna, 700 ettari in fumo nel Nuorese: c'è dolo

Dietro le fiamme divampate in Sardegna c'è la mano dell'uomo: son infatti dolosi gli incendi che ieri hanno divorato circa 700 ettari fra Posada e Siniscola, nel Nuorese, altri 45 a Gairo, in Ogliastra, e la periferia di Quartu Sant'Elena (Cagliari), dov'è bruciato un camping sulla spiaggia a causa di un 'salto' del fuoco alimentato dal fortissimo vento. Oggi la situazione è sotto controllo, nonostante un'altra giornata di allerta rossa per pericolo estremo di incendi, causa il maestrale, mentre domani in gran parte dell'isola sarà declassata ad arancione e gialla. Canadair ed elicotteri della flotta regionale sono entrati in azione dalle prime ore di stamane per bonificare le aree ancora a rischio da nord a sud dell'isola e nel pomeriggio per contenere le fiamme divampate a Castiadas (Sud Sardegna), Santa Teresa Gallura e Santa Maria Coghinas, nel Sassarese.