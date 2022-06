Sardegna, emergenza invasione cavallette. Distrutti 30 mila ettari di terreno

Sardegna, miliardi di cavallette stanno distruggendo il Nuorese

Mancava solo l'invasione delle cavallette. Dopo la pandemia, la guerra, la siccità ecco un nuovo grave problema da affrontare. Nel centro della Sardegna, miliardi di esemplari hanno invaso i terreni. Gli esperti non hanno dubbi: "Una delle più gravi infestazioni degli ultimi decenni". Le locuste - si legge su Repubblica - stanno spazzando 30mila ettari della provincia di Nuoro. Mangiano 200-250 tonnellate di vegetali al giorno. Nel frattempo ai contadini non resta che contemplare la distruzione delle loro colture. Non va meglio a orti e giardini.

Chi percorre in auto le strade della piana di Ottana e della valle del Tirso, più a ovest, - prosegue Repubblica - si ritrova i vetri oscurati dai corpi di Dociostaurus maroccanus, o grillastro crociato, la stessa cavalletta che da millenni piaga il Nordafrica. Gli entomologi in questi giorni girano l’isola per raccogliere i coleotteri. “Li portiamo nelle aree infestate dalle cavallette e li liberiamo lì”, racconta un addetto reduce da varie perlustrazioni. “Al momento il loro numero non è sufficiente a fermare uno sciame, ma con il tempo potrebbero fermare la piaga”.