Sardegna, muore stroncato da un infarto dopo aver salvato la figlia in mare

Muore in Sardegna stroncato da un infarto dopo aver soccorso la figlia e un'altra ragazzina in balia delle onde nelle coste di Arbus

L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia 13enne e un'altra ragazzina, sovrastate dalle onde di Marina di Arbus, nel Medio Campidano, tratto insidioso nel sud della Sardegna. Il bagnante, stando alle dichiarazioni della gente sul posto, non ha esitato a gettarsi in acqua appena viste le ragazze che stavano per annegare. Dopo averle salvate l'uomo ha accusato un malore ed è morto sulla spiaggia di Gutturu de Flumini. I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 16.30 dagli altri bagnanti, che hanno visto il padre della ragazzina accasciarsi per un arresto cardiaco. Il 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimare l'uomo sono stati vani. L'elicottero ha, invece, trasportato la figlia adolescente della vittima, che aveva inalato e ingerito acqua: la tredicenne sarà curata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari.