Sardegna, scomparsi tre turisti: un uomo e due donne. Ritrovata una signora

Scompaiono tre turisti dal Nord della Sardegna: un 25 enne inglese, una donna di 75 anni e un signora di 82. Questa è stata trovata in casa di una conoscente dopo un giorno di ricerche

Nella giornata di ieri, domenica 14 luglio, sono scomparse tre persone nella zona settentrionale della Sardegna. Si tratta di tre turisti che hanno fatto perdere le tracce di sé: un giovane inglese di 25 anni, Micheal Frison, scomparso tra Luogosanto e Luras, Carla Visentin, una signora di 75 anni allontanatasi dalla Cala Lupo e, infine, un 82enne, ritrovata questa mattina. La donna era in vacanza sull'isola con la famiglia quando si è allontanata. I familiari, non vedendola rientrare e sapendo che aveva problemi di salute, hanno allertato le autorità. La donna è stata ritrovata oggi da una conoscente dalla quale si era rifugiata senza avvisare nessuno. È stata condotta in ospedale perché in stato confusionale.

I due turisti ancora dispersi

Per quanto riguarda gli altri due turisti, invece, non si hanno ancora novità. Per cercarli si sono mobilitate le squadre dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Cagliari e Oristano per aiutare i colleghi di Sassari. In azione ci sono anche la protezione civile, i carabinieri e la polizia. Agli abitanti e agli altri turisti dell'isola è chiesta la massima collaborazione in caso dovessero vederli. Michael, il 25enne inglese, viene descritto in questo modo dalla madre che, sui social, ha pubblicato un appello: "Michael è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua inglese, ma parla benissimo l'italiano". Sembra che l'ultimo avvistamento del ragazzo sia avvenuto ad Arzachena.





Per la 75enne Carla Visentin, invece, i familiari fanno sapere che ha dei problemi di salute e che si muove con difficoltà. È alta 1,60 metri e di corporatura è minuta. La signora è vestita con una camicia bianca a fiori, pantaloncini chiari e ciabattine. Il comune di Stintino, località in cui la donna è scomparsa, ha pubblicato un post su Facebook per cercare di rintracciarla.