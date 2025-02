Sassari, 23enne violentata in centro davanti al portone di casa. Ma un dettaglio non torna alle autorità

Sassari, 23enne aggredita e violentata in centro davanti al portone di casa

Stava rientrando nella sua abitazione in via Angioy, una zona abbastanza centrale di Sassari, quando è stata aggredita e violentata da un uomo davanti al portone di casa. A raccontare l'accaduto è stata una 23enne, soccorsa e portata in ospedale, in evidente stato di agitazione, intorno alle 21.

Non è stato ancora chiarito chi abbia dato l'allarme: sul posto, con i soccorritori del 118, anche gli agenti della squadra mobile della questura di Sassari. La strada dove sarebbe avvenuto lo stupro, su cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, sebbene centrale di sera è piuttosto buia e poco frequentata: determinanti per le indagini saranno ora le immagini delle videocamere di sicurezza della zona.