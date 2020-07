Scampia, le vele non ci sono più: demolito il simbolo di Gomorra

È stata demolita la vela verde di Scampia. Come scrive Repubblica, è stato fatto a pezzi il simbolo di Gomorra ed entro sabato sarà abbattuto l’ultimo rudere rimasto. Quando la pinza collocata all'estremità della gru ha assestato l'ultimo colpo, gli operai hanno esultato e si sono abbracciati: missione compiuta. Esulta con loro anche Angelo D'Urzo, direttore della D&D costruzioni generali che parla a Repubblica: "Abbiamo finito col fiatone. Di mezzo ci si è messa anche la pandemia. Ci siamo dovuti fermare per mesi. Poi siamo ripartiti tra tante incognite, abbiamo ripreso fiato, ma terminare il tutto nei tempi previsti sembrava una missione impossibile. E invece qualcosa che appariva un sogno, giorno dopo giorno, è diventata realtà. Tutti noi proviamo una grandissima gioia. Questo, per le attese del quartiere e della città è molto più che un semplice lavoro da portare a conclusione".



Una demolizione che gli abitanti attendevano da anni e che rappresenta solo l'inizio del progetto chiamato "Restart Scampia" che prevede la riqualificazione urbana dell'intera area Nord. Cosa su cui il Comitato Vele insiste proprio per evitare che il programma resti inattuato. Le attese sono molto alte in un quartiere per troppo tempo etichettato come un ghetto, ne è consapevole l'assessore comunale all'Urbanistica, Carmine Piscopo, che cerca con attenzione le parole giuste per rassicurare chi ha speso una vita per una battaglia appena iniziata: "Siamo arrivati a un momento importante, ma è anche l'inizio del processo di rigenerazione dell'intera area di Scampia condotto insieme dalla collettività, istituzioni e università. Un ruolo fondamentale - sottolinea Piscopo - è stato svolto dagli abitanti e in particolare dal Comitato Vele a partire dalle prime istanze poste che hanno dato il via a un processo di grande portata anche per il modello partecipativo scelto per trasformare il territorio".