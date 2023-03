Schlein e Conte al Corteo antifascista di Firenze, migliaia in piazza

Corteo antifascista a Firenze

"Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo": all'insegna di questo slogan è iniziato oggi pomeriggio a Firenze il corteo con diverse migliaia di persone organizzato dai sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil "per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l'affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono". Lo scorso 18 febbraio davanti al liceo Michelangiolo di Firenze si è consumata l'aggressione ai danni di due studenti da parte di di alcuni membri del gruppo di destra Azione studentesca.

Presenti alla manifestazione centinaia di docenti e presidi non solo fiorentini ma provenienti da ogni parte d'Italia per manifestare "contro ogni forma di violenza e in solidarietà alla collega Annalisa Savino", preside del liceo 'Leonardo Da Vinci', dopo l'attacco del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, perchè la professoressa aveva scritto una lettera agli studenti della sua scuola per mettere in guardia dai rischi di un risorgente fascismo. Presente al Corteo anche la preside Savino

Tra i partecipanti al corteo anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il segretario dell'Anpi nazionale, Gianfranco Pagliarulo, la neo segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, il leader del M5s, Giuseppe Conte, il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, il segretario di Articolo 1, Roberto Speranza, Teresa Bellanova di Italia Viva, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, il capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il neo segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi.

Il corteo da piazza Santissima Annunziata ha raggiunto piazza Santa Croce, luogo del comizio finale. Tra gli interventi le Rsu dei tre sindacati organizzatori, un rappresentante dei genitori, dell'Anpi, Giuseppe Matulli, presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea di Firenze e due studenti: uno del liceo classico 'Michelangiolo' e uno del liceo scientifico 'Leonardo Da Vinci'. Davanti al 'Michelangiolo' il 18 febbraio due alunni sono stati aggrediti da sei giovani del gruppo di destra Azione Studentesca (ora indagati dalla magistratura).