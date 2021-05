Sciopero trasporto aereo 18 giugno: il personale si ferma per 4 ore dalle 13:00 alle 17:00

In progamma uno sciopero generale di tutto il personale il prossimo 18 giugno. La protesta, che avrà una durata di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00), è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo in difesa di un settore che, come si legge nella proclamazione dello sciopero, "ha subito e subirà ancora per mesi delle gravissime ripercussioni" della pandemia e "insieme al turismo è senza dubbio uno dei settori produttivi più colpiti del Paese".

Sciopero trasporto aereo 18 giugno: i motivi della protesta

I sindacati del trasporto aereo chiedono da tempo "un tavolo di crisi permanente" e soprattutto una serie di interventi per superare la crisi che ha colpito Alitalia, Air Italy, Ernest, Blue Panorama, Air Dolomiti, Norwegian e la proroga del blocco dei licenziamenti fino a quando il comparto non ripartirà.

"La maggior parte delle attività, in questo momento, sono ferme o operano con volumi ridotti dell'85/90% rispetto al periodo pre-covid", affermano i sindacati che quindi chiedono "una cabina di regia che abbia la finalità di garantite la tenuta sociale in un settore così pesantemente colpito dalla pandemia globale e di riscrivere le regole del settore. Successivamente all'esplosione della pandemia globale e al quasi totale azzeramento del traffico aereo si rendono quanto mai urgenti una serie di interventi atti a garantirne la tenuta industriale"