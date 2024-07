Scippi di orologi a Forte dei Marmi, situazione al limite. Il sindaco ai cittadini: "Non ostentate ricchezza"

Furti di orologo a Forte dei Marmi, il sindaco Murzi chiede moderazione: "Non ostentate la ricchezza". In città sono attive una novantina di telecamere di videosorveglianza

Nell'ultimo periodo, il lusso di Forte dei Marmi ha attirato diversi ladri. In pieno centro città sono stati messi a punto un diversi scippi in qualsiasi momento della giornata. Gli ultimi furti riguardano due orologi Philippe Patek (da migliaia di euro ciascuno) rubati nello stesso giorno a due turisti diversi. Così, il sindaco, Bruno Murzi, ha invitato i cittadini alla moderazione e a evitare l'ostentazione. Lo riporta il quotidiano La Nazione, in cui si spiega come il primo cittadino abbia espressamente chiesto di non sfoggiare orologi e gioielli per strada, nonostante questo "rapprensenti una sconfitta, una sorta di resa ai ladri".

"Prevenire gli scippi è pressoché inattuabile. Per farlo", ha spiegato il sindaco Murzi, "avremmo bisogno di un controllo capillare e di un numero di agenti di polizia municipale e delle altre forze dell’ordine oggettivamente non fattibile". Consiglia alle persone di prestare attenzione e chiede "di non mostrare tutto ciò che si possiede". Secondo quanto si apprende dalle parole di Murzi, questi gruppi di ladri sembrano venire da fuori città, si muoverebbero in treno o in alcune auto che poi vengono abbandonate. "Per fortuna questi delinquenti spesso vengono individuati grazie al sistema di telecamere particolarmente sviluppato che abbiamo sul territorio".

A Forte dei Marmi, infatti, sono attive 90 telecamere, alle quali si aggiungono quelle per il riconoscimento targa all’ingresso di ogni strada. "Una rete che consente, per merito anche dell’ottima collaborazione tra polizia municipale, carabinieri e polizia, di tenere Forte sotto controllo. Aver circondato il paese di telecamere che mettono in allerta le forze dell’ordine appena viene rilevata una targa sospetta mette in difficoltà i malviventi, costretti a trovare altri mezzi per spostarsi. Per loro diventa un problema muoversi con auto rubate", spiega il sindaco Murzi. Poi, conlude: "Stiamo potenziando il numero dei dispositivi. Il passo avanti sono le telecamere per il riconoscimento facciale. Ci stiamo lavorando, ma autorizzazioni e privacy richiedono tempo. Ai delinquenti cercheremo di rendere la vita sempre più difficile".