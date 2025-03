Scomparso nel Salernitano, viene ritrovato morto nel fiume in circostanze misteriose. È giallo

Scomparso nel Salernitano 25enne, trovato morto nel fiume

Scomparso da ieri nel Salernitano è stato trovato morto nel fiume. E' il tragico epilogo accaduto a un 25enne, per il quale erano immediatamente scattate le ricerche. L'uomo di nazionalità indiana è stato trovato senza vita nel letto del fiume Calore a Serre.

Il corpo di Sandhu Gurmeet Singh è stato individuato, dai soccorritori fluviali dei vigili del fuoco, lungo la riva: era nascosto da alcuni rami. Per recuperarlo è stato necessario l'ausilio del gommone. Al momento non è chiara la causa del decesso. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. L'attenzione dei soccorritori si era concentrata sull'area del fiume Calore dopo che era stato rintracciato il segnale del suo telefono cellulare.