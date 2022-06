Sconosciuto in casa, vicini chiamano proprietario ma era l'amante della moglie

Storie e tradimenti/ Sconosciuto in casa, i vicini chiamano il proprietario ma è l'amante della donna

Incredibile storia a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove due amanti sono stati beccati dal marito e dai… vicini. A rovinare il loro momento intimo, come racconta Libero, non è stato tanto il marito della donna quanto più i carabinieri. È accaduto a Ceccano, in provincia di Frosinone.

Qui i vicini di casa hanno chiamato il proprietario fuori per lavoro di una villetta dicendogli di aver visto un estraneo entrare in casa. Immediata la reazione dell'uomo che ha alzato la cornetta e contattato le forze dell'ordine, spaventato e convinto che nell'abitazione si fosse intrufolato un ladro.

Peccato però che all'arrivo dei militari la sorpresa è stata un'altra: la persona in casa non era un malintenzionato, ma l'amante della moglie. A quel punto l'amante ha tentato la fuga, ma è stato fermato e identificato, mentre nei confronti della donna sono solo volate le parole grosse del marito. Un caso alquanto assurdo e che arriva dopo un altro strano caso di tradimento.