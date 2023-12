Scontro fra treni, la retromarcia del Frecciarossa. "Guasto o errore umano"

Scontro fra treni, il giallo della retromarcia del treno prima dell'impatto

La Procura di Ravenna ha deciso di vederci chiaro sull'incidente della scorsa notte, quando due treni si sono scontrati nei pressi di Faenza provocando il ferimento di 17 persone. Dalle prime ricostruzioni sull'accaduto, infatti, emerge un particolare piuttosto insolito, il Frecciarossa che precedeva l'Intercity avrebbe provocato lo scontro. Ora - si legge su La Stampa - bisogna capire se si sia trattato di un errore umano o di un guasto al treno. Questa è stata la versione fornita da Trenitalia: "Un Frecciarossa che precedeva un treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso. Sulle cause della retrocessione sono in corso approfondimenti". I treni circolavano sulla stessa linea perché in quella tratta non c’è il binario dell'alta velocità.

I pm - prosegue La Stampa - dovranno accertare perché il Frecciarossa non è rimasto fermo al semaforo. Le ipotesi sono un guasto ai freni o un errore umano. Bisogna anche segnalare che sui 900 chilometri della rete c’è un sistema di sicurezza che prevede un segnale di alt se in una tratta tra due convogli non c’è una distanza minima. I periti adesso dovranno stabilire se ci sono stati problemi all'impianto frenante del Frecciarossa. Che pare il primo indiziato. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia-Romagna hanno parlato di "sconcerto" a proposito dell’incidente. E hanno sollecitato Trenitalia, Trenitalia Tper e Rfi "a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente". In Italia negli ultimi dieci anni ci sono stati ben 49 incidenti con treni che hanno provocato morti o feriti gravi.