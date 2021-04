Scontro tra un'ambulanza e auto, due feriti a Roma: il traffico impazzisce

È di due persone ferite il bilancio dell'incidente tra una Ford Fiesta e un'ambulanza su via Cristoforo Colombo, a Roma.

Sul posto diverse pattuglie dell’VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, l'ambulanza si è ribaltata. Chiusa al traffico la carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili. Restringimento al transito veicolare nella corsia centrale.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe che un operatore sanitario sia rimasto ferito con vari traumi. Ferito anche il guidatore dell'auto. Sull'ambulanza, al momento dell'incidente, c'erano una mamma col suo bambino, entrambi illesi. Lo scontro è avvenuto su via Cristoforo Colombo, in direzione Roma centro. Oltre all'ambulanza è rimasta coinvolta una Ford Fiesta. Sul posto diverse pattuglie dell’VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale.