Passeggero scrive "I love Allah": atterraggio d'emergenza a Roma

Allerta antiterrorismo: passeggero scrive "I Love Allah" e il comandante dirotta l'aereo

Minuti di terrore sul volo Parigi-Il Cairo a causa di un'allarme terrorismo, successivamente rientrato, innescato dal comandante dell'aereo. Il pilota ha prontamente richiesto l'autorizzazione per un atterraggio di emergenza a Fiumicino. Secondo quanto è emerso, un passeggero egiziano di 29 anni, dopo aver accusato un malore a bordo, per il quale gli è stato offerto un farmaco dal personale di volo, ha successivamente scritto sul modulo di consenso informato che gli era stato consegnato per assumere tale medicinale: "I love Allah".

Il comportamento del passeggero egiziano, combinato con la destinazione del volo in Egitto, ha immediatamente destato sospetti nel comandante del volo Vueling. Quest'ultimo ha considerato la situazione potenzialmente pericolosa e, mentre l'aereo si trovava sopra la Croazia, ha deciso di dirottare il volo presso lo scalo romano.

Una volta atterrato a Fiumicino, come previsto dalla procedura standard, è stato immediatamente attivato il dispositivo di sicurezza. Nel frattempo, il passeggero, che ha anche avuto una discussione con l'equipaggio riguardo alla decisione del comandante, è stato preso in consegna dagli agenti della Polaria. Questi hanno ricostruito la sequenza degli eventi e condotto ulteriori accertamenti. L'equivoco è stato risolto e il volo è proseguito verso Il Cairo, ma senza il passeggero egiziano.