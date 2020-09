Scuola, maestra pubblica la foto in tenuta anti-Covid. "Mio figlio scappa"

La foto della maestra d'asilo in tenuta anti-Covid ha fatto subito il giro del web, provocando reazioni contrastanti. Da una parte i genitori preoccupati dall'aspetto psicologico dei propri figli, alla visione di insegnanti mascherate e dall'altra madri e padri che ritengono necessaria la massima tutela possibile. "Noi educatrici — scrive la maestra che ha postato la sua foto — ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da sei mesi, con camici in plastica. Neanche gli infermieri sono così".

Immediate le reazioni dei genitori. "Assurdo! Mio figlio scappa dopo 2 minuti... si sta un tantino esagerando. Camice e visiera eccessivi", scrive una mamma. «Perché trattare i bambini da malati? Per favore ripensateci, fate qualcosa», chiede un utente. E ancora: «Neanche in ospedale gli operatori sono conciati così. Cos’è questa divisa da Csi?». Qualcuno, in risposta, tenta di riportare la calma, ricordando che «a luglio i bambini non erano per nulla terrorizzati» e che «nessuno lavora a fianco di persone sprovviste di dpi» (dispositivi di protezione individuali). «Forse —suggerisce un papà - si fa fatica a capire ancora l’emergenza che abbiamo vissuto e stiamo vivendo".