Scuola, Mattarella: "Il Paese non si divida, riapertura sfida per tutti"

Scuola, Mattarella: "Il Paese non si divida sull'esigenza di sostenere la sua scuola"

"Conosco i ritardi e le difficoltà e so bene che vi saranno inevitabili polemiche. So anche che, in atto, vi sono risorse limitate. Ma un Paese non può dividersi sull'esigenza di sostenere e promuovere la sua scuola". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico a Vo' (Padova). "Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica. Per tutti. Nessuno escluso", ha concluso.

Coronavirus, Mattarella ai giovani: "Siate responsabili"

"Occorre mantenere un adeguato livello di precauzione finché non cesserà la grande pericolosità del virus. Il diritto allo studio dovrà procedere di pari passo con il diritto alla salute". Lo ha detto Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. "Tutti siamo responsabili, e dobbiamo sentirci tali nei confronti degli altri". Rivolgendosi agli studenti il Presidente della Repubblica ha aggiunto: "Una prova di responsabilità è richiesta anche a voi, cari ragazzi, e sono certo che vi mostrerete all'altezza. Dai comportamenti di ciascuno dipende la sicurezza collettiva; quella dei vostri genitori, dei vostri nonni. Non c'è una responsabilità superiore che consenta di fare a meno di quella di ciascuno di noi. Dobbiamo andare avanti - ha concluso - sapendo che sui sacrifici di oggi costruiamo il futuro".