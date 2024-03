Sei sciatori dispersi tra i ghiacci del Cervino in Svizzera, ricerche in corso

Svizzera, sei sciatori dispersi nella zona del Cervino

Sono in corso le operazioni di ricerca di sei scialpinisti dispersi da ieri nella regione della Tête Blanche, sul percorso di alta montagna Zermatt-Arolla, in Vallese. Lo rende noto la polizia cantonale in un comunicato.

Dall'annuncio di scomparsa, viene precisato, sono stati allertati tutti i mezzi di soccorso da entrambe le parti del percorso e sono stati dispiegati numerosi mezzi tecnici per localizzare i sei dispersi. Le condizioni meteorologiche sono pessime, cosa che rende molto delicato l'intervento dei soccorritori, conclude il comunicato.

Sono membri di una stessa famiglia della val d’Hérens, 5 dei 6 scialpinisti da ieri dispersi sul versante svizzero del Cervino. Si tratta di tre fratelli, un loro zio e un loro cugino, mentre il sesto è un amico che risiede a Friburgo.

Lo riporta il sito locale Le Nouvelliste, che precisa che si tratta di un gruppo di persone, tra i 21 e 58 anni, che conoscono bene la montagna. Il gruppo è partito ieri mattina da Zermatt, e l'allarme è stato dato verso le 16 da un membro della famiglia preoccupato perché non li ha visti arrivare ad Arolla dove doveva recuperarli.