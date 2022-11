Senigallia, anziana investita e uccisa. Il corpo è stato trascinato per 8km

Senigallia, un'anziana è stata investita e uccisa sulla strada. Il corpo è stato trascinato per 8km

Una tragedia sulla strada doppia, quella che si è consumata sabato 19 novembre, intorno alle 18, a Marzocca di Senigallia in provincia di Ancona. Una donna di 81 anni di origine tedesca, Sigrid Tschope, da tempo residente nella frazione, è stata investita e uccisa sulla strada in circostanze ancora da chiarire con esattezza, insieme al suo cane. Quest’ultimo è stato ritrovato lungo un tratto di strada insieme ad un bastone da passeggio, mentre il corpo della padrona è stato rinvenuto a 8 km di distanza, in via Podesti, nell'abitato di Senigallia.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, Carabinieri, Polizia Stradale e la Polizia Locale, allertati da un automobilista che ha notato il corpo straziato della donna sulla carreggiata, corpo poi trasferito all'obitorio dell'ospedale di Torrette di Ancona, dove l’autopsia rivelerà le cause del decesso.

Senigallia, donna investita e uccisa insieme al suo cane: è giallo sulla dinamica

Diversi gli scenari al vaglio degli inquirenti, e diversi gli elementi che ancora non tornano: una prima ipotesi è che lo stesso mezzo (un furgone) abbia centrato cane e donna, trascinando quest'ultima per chilometri. L'altra possibilità è che la padrona sia stata travolta da un altro veicolo sopraggiunto poco dopo, forse un autocarro, mentre soccorreva l'animale investito dal primo furgone. Il conducente di quest’ultimo, sentito dalla Polizia Stradale, avrebbe peraltro ammesso di essersi accorto e di avere investito solo il cane.

Con l'aiuto delle telecamere gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con più accuratezza l'episodio, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza lungo il tragitto, che dura 8-9 minuti lungo un tratto di strada più volte teatro d’incidenti a causa della scarsa illuminazione che riduce notevolmente la visibilità.