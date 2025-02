Belloni, Almasri, intercettazioni, inchieste. Tutte le polemiche attorno ai Servizi Segreti

È un periodo a dir poco anomalo per i nostri Servizi Segreti mai come oggi infatti sempre più spesso presenti al centro delle pagine di cronaca. La lista infatti di episodi, con annesse polemiche, è davvero anomala per un apparato dello Stato in passato rimasto a lungo nella più assoluta riservatezza e silenzio (come giusto che sia). Ecco cos'è successo dentro ed attorno alla nostra intelligence dal dicembre scorso ad oggi.

Caso Cecilia Sala

Il 19 dicembre 2024 la giornalista di Chora Media viene arrestata nella sua stanza d'albergo di Teheran dove risiedeva da una settimana per alcuni reportage. Rimarrà detenuta nel famoso carcere di Evin, dove si trovano tutti gli oppositori del regime degli Ayatollah, per 20 giorni, fino all'8 gennaio quando a sorpresa viene liberata.

Il suo arresto era legato ad un altro fermo, questa volta della Polizia italiana che il 16 dicembre all'aeroporto di Malpensa bloccava un cittadino iraniano, Mohammad Abenidi su cui pendeva un mandato di cattura emesso dagli Stati Uniti. Amedini è infatti uno degli ingegneri responsabili del programma dei droni iraniani, droni con cui in un attentato vennero uccisi dei soldati americani.

Le polemiche attorno ai Servizi Segreti ruotano attorno al fatto che, ben conoscendo le possibili ritorsioni di Teheran, prima di arrestare Abedini l'intelligence avrebbe dovuto rimpatriare o mettere in sicurezza Cecilia Sala ed altri obiettivi sensibili italiani in Iran

Dimissioni Elisabetta Belloni

Il 6 gennaio 2025 il quotidiano "Le Repubblica" dà la notizia delle dimissioni di Elisabetta Belloni dal ruolo di Direttore del Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza). Un passo indietro a sorpresa confermato il giorno stesso alle agenzie di stampa dalla diretta interessata.

Le polemiche riguardano il fatto che dietro questo gesto ci siano delle frizioni con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ed il capo dell'Aise, Giovanni Caravelli.

Caso Caputi

Il 27 gennaio scorso il quotidiano "Domani" publbica un'inchiesta corredata di documenti che mostrano come il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio, Gaetano Caputi, sia stato spiato da alcuni agenti dei Servizi. L'inchiesta è del Tribunale di Roma; i pm hanno ricostruito i nomi di chi aveva effettuato ricerche sul braccio destro di Giorgia Meloni imbattendosi in alcune ricerche effettuate da tre 007 italiani nella banca dati Punto Fisco.

Caso Almasri

Il 19 gennaio 2025 il generale libico, Onana Almasri, noto per essere il direttore del carcere di Mittiga noto per le violenze perpetrate al suo interno ai danni di oppositori e migranti, viene arrestato da agenti della Digos in una stanza di hotel a Torino dove aveva assistito la sera prima alla partita di calcio Juventus-Milan. Almasri verrà liberato due giorni dopo e rimpatriato a bordo di un volo di Stato, proprio dei Servizi Segreti. La vicenda scatena furiose polemiche politiche e non solo. Almasri infatti era stato arrestato in ottemperanza di un mandato di arresto della Corte Internazionale dell'Aja per crimini di guerra.

Sono molti gli osservatori a raccontare che la nostra intelligence avrebbe dovuto gestire in ben altro modo la questione, mantenendo soprattutto il silenzio su ogni operazione.

Caso "Paragon" spionaggio

Il 6 febbraio scoppia il caso "Paragon", società israeliana specializzata in informatica e cybersecurity e che aveva un contratto con l'Italia per la fornitura di un sistema di spionaggio e controllo dei cellulari denominato "Graphite" ed in grado di entrare negli smartphone persino senza alcun accesso anche inconsapevole del possessore. Secondo il contratto Graphite si sarebbe dovuto utilizzare solo per due casi: terrorismo e criminalità organizzata. È invece emerso che ci sarebbero anche due giornalisti italiani intercettati con il sistema realizzato da Paragon.