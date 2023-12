Sesso in cambio di una promozione: la proposta indecente di una stagista

Offre sesso al capo in cambio di una promozione

Sul profilo di Fesshole, noto account Twitter, è consentito a chiunque di condividere in modo anonimo la propria storia, esprimendo esperienze turbanti, fastidiose o piacevoli, senza destare l'attenzione degli altri utenti. Come scrive Leggo, attraverso l'anonimato, un utente ha scelto di raccontare un'insolita storia che lo vede protagonista, spiegando come è riuscito a salvare il proprio matrimonio da un'imminente rottura.

L'uomo scrive: "Pensavo davvero che mia moglie avesse una relazione con il suo personal trainer, ma non ho mai detto nulla o fatto scenate per il bene dei nostri bambini. Una sera tardi, mentre mi trovavo in ufficio, una delle stagiste mi ha cominciato a stuzzicare chiedendomi se volessi fare sesso in cambio di una sua promozione. A malincuore ho rifiutato. Fortunatamente, perché, poco dopo, ho scoperto che mia moglie non aveva mai avuto una relazione con il suo personal trainer. Sono stato fortunato a scoprire tutto in tempo".

Il post del protagonista ha suscitato notevole interesse tra gli utenti di Twitter, che hanno trovato divertente commentare l'insolita storia. Alcuni hanno scritto: "Hai avuto fortuna, sarebbe meglio evitare conclusioni affrettate la prossima volta" o "Tu stavi per perdere la famiglia solo perché pensavi una cosa ma non ne eri certo? Complimenti."