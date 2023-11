Sfregia al volto la nuova compagna dell’ex ed evade dai domiciliari: arrestata

Vimodrone, 22enne sfregia al volto la nuova compagna dell’ex ed evade dai domiciliari due volte. Ora rischia il carcere

Rischia la custodia cautelare in carcere Miryam Viglianisi, 22 anni, arrestata tre giorni fa dopo essere evasa dai domiciliari, dopo che nel luglio scorso aveva aggredito e sfregiato con un cutter la fidanzata del suo ex compagno da cui ha avuto un figlio, a Vimodrone (Milano). La ragazza, sottoposta alla prima misura cautelare a seguito della brutale aggressione, già aveva violato il dispositivo una prima volta, rendendo necessaria l'applicazione del braccialetto elettronico.

Domenica scorsa è stata di nuovo sorpresa fuori da casa, nel milanese, e nuovamente arrestata. Le indagini sono coordinate dal pm di Monza Salvatore Bellomo e i carabinieri stanno ora ricostruendo i suoi spostamenti per capire dove stesse andando. A luglio, dopo aver chiesto un incontro chiarificatore alla nuova compagna del suo ex, la 22 enne l'ha picchiata e poi le ha sfregiato gambe e volto con un cutter. Soccorsa da alcuni passanti, la giovane aggredita è stata portata in ospedale e ha poi denunciato l'accaduto. L'Autorità giudiziaria potrebbe ora vagliare un aggravamento ulteriore della misura cautelare.