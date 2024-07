Shampoo, promossi e bocciati: quali marchi scegliere e quali evitare

Shampoo, quali sono i marchi migliori da scegliere al supermercato e a cosa fare attenzione per non sbagliare prodotto

Un recente test su 38 shampoo per capelli sottili realizzato dalla rivista tedesca Oko-test ha messo in luce quali sono i prodotti che non raggiungono un sufficiente livello di qualità. Ora ilsalvagente.it con il consulto del chimico Fabrizio Zago ha elencato invece quali sono i migliori shampoo che si possono trovare nella grande distribuzione.

"I prodotti che costano tanto non hanno niente di più rispetto ai prodotti più economici", afferma l'esperto. Ci sono delle caratteristiche a cui fare attenzione quando si sceglie uno shampoo. Per un prodotto di qualità, se troviamo il sodium lauryl sulfate subito dopo dovrebbe essere presente il cocamidopropyl betaine (Capb) che abbassa l’aggressività del primo. Inoltre, più è alto il sodium clorate meno il prodotto è di qualità. Infine, se lo shampoo presenta il 90% di acqua e il restante 10-12% di sostanze attive tra cui 20-25 estratti vegetali è evidente che queste sono presenti in quantità praticamente insignificanti e sono indice di un prodotto poco efficace.

Vediamo ora nel dettaglio la classifica: