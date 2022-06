Sharon Stone rivelazione choc: "Ho avuto 9 aborti spontanei" - FOTO

Rivelazione choc dell'attrice Sharon Stone, ha avuto nove avorti spontanei

L'attrice americana Sharon Ston rivela di aver avuto nove aborti spontanei, che non le hanno permeso di avere figli biologici. La confessione della diva arriva da un suo commento, a un post del profilo Instagram del magazine People, con un'intervista esclusiva a Peta Murgatroyd.

La protagonista della pellicola di "Basic Instinct" ha scritto: "Come donne non abbiamo un luogo dove discutere della profondità di questa perdita. Io ho perso nove figli a causa di aborti spontanei. Non è una cosa da poco, né fisicamente né emotivamente. Ma ancora oggi siamo indotte a pensare che sia qualcosa che dobbiamo affrontare da sole e in segreto, con un certo senso di fallimento, invece di ricevere un fondamentale sostegno attraverso compassione ed empatia".

"Lasciare la salute e il benessere femminile nelle mani dell’ideologia maschile è diventato quantomeno negligente, è una cosa oppressiva e ignorante”, ha concluso la Stone. L'attrice è madre di tre figli adottivi, Quinn Kelly, Laird Vonne e Roan Joseph. La testimonianza della diva di Hollywood è un grido d'aiuto, un messaggio al mondo, un segnale di solidarietà per tutte le donne.