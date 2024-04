Sicurezza urbana, allarme Carabinieri. "Servono risorse, ascoltare i sindaci"

"La recente richiesta del sindaco di Lecce di impiegare pattuglie dell’esercito per presidiare ambienti cittadini ancora una volta sottolinea la criticità del modello sicurezza del nostro paese. Il Prefetto dichiara che si può fare di più e meglio. Ma con quali risorse?". Così dichiara Vincenzo Romeo Segretario Generale nazionale di Pianeta Sindacale Carabinieri, una delle maggiori sigle sindacali dell’Arma dei Carabinieri. "La grave carenza organica - continua - che ormai arriva a oltre 15 mila carabinieri in meno e che si andrà via via accentuando con i prossimi pensionamenti, prosegue Romeo, rende insostenibile il carico di lavoro che oggi devono affrontare i carabinieri e con loro tutte le forze di polizia".

"L’esercito ha compiti dedicati per la difesa dettati anche dalla situazione internazionale e non può certo farsi carico di funzioni che tra l’altro non le sono proprie, ma le richieste dei sindaci vanno ascoltate. È necessario mettere mano con decisione al problema della sicurezza con scelte coraggiose quali l’aumento delle assunzioni ordinarie, il ripristino dei carabinieri ausiliari come militari in ferma prefissata e l’attribuzione di incentivi per chi vuole rimanere in servizio in incarichi d’ufficio in modo da liberare tutte le risorse disponibili per il controllo del territorio e garantire così la sicurezza dei cittadini".