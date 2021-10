Sigarette elettroniche,la svolta: prescritte dal medico per smettere di fumare

Le sigarette elettroniche prescritte dal medico per smettere di fumare. Non è più utopia, anzi potrebbe presto diventare realtà. A partire dal Regno Unito. Come riporta la Bbc, l'Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari ha invitato le aziende a presentare i prodotti per l'approvazione. Il Regno Unito diventerebbe il primo paese al mondo a prescrivere le sigarette elettroniche come prodotto medico. Secondo diversi studi, le sigarette elettroniche non sono completamente prive di rischi, ma ne comportano meno rispetto alle sigarette. Non producono catrame o monossido di carbonio, due degli elementi più dannosi nel fumo di tabacco. Il liquido, che viene riscaldato per essere inalato, contiene alcune sostanze chimiche potenzialmente dannose presenti anche nel fumo di sigaretta ma a livelli molto più bassi.

"Sigarette elettriche molto meno dannose del tabacco e aiutano a smettere di fumare"

June Raine, capo della Mhra, ha parlato di prove certe, riporta il Messaggero: "le elettroniche sono meno dannose del tabacco e aiutano le persone a smettere di fumare per sempre (nel 2020 il 27,2% dei fumatori le ha usate, contro il 18,2% che ha scelto altri sostitutivi come cerotti e caramelle)". Per il momento il mondo scientifico e quello medico hanno accolto con soddisfazione la novità: Linda Bauld dell'Università di Edimburgo l'ha definita una notizia eccellente, così come il mondo della politica. "Questa misura può aiutare a combattere il fumo su tutto il territorio e in tutti i ceti sociali", ha sottolineato il ministro della Salute Sajid David rimarcando il recente cavallo di battaglia del governo Johnson, con cui il primo ministro, spiega il Messaggero, ha promesso di rendere più equa la società britannica offrendo le stesse possibilità ai grandi centri e alle periferie.