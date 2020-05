Silvia Romano: perquisita la onlus. Lei ai musulmani: "Grazie fratelli"

Sono in corso perquisizioni dei carabinieri del Ros nella sede della Onlus Africa Milele nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro di Silvia Romano. La notizia, anticipata dal Tg3, viene confermata all'AGI da fonti investigative.

Gli investigatori hanno acquisito documentazione relativa alla Onlus e materiale informatico. La Procura vuole verificare se, quando la giovane cooperante milanese venne rapita, fosse stata messa in condizioni di svolgere le sue attività in sicurezza.



Silvia Romano risponde ai musulmani d'Italia

Un videomessaggio corale per esprimere a Silvia Romano solidarietà e gioia per la sua liberazione: la comunità dei musulmani d'Italia lo ha pubblicato sulla pagina Facebook 'La luce news', e Silvia Romano, la cooperante milanese liberata dopo un lungo rapimento, ha risposto con un commento in arabo e italiano: "Assalamualaikum wa rahmatullahi, a tutti voi che Allah vi benedica per tutto questo affetto che mi state dimostrando. Grazie a Dio, grazie grazie!!!!! E' bellissimo questo video, è un'emozione grande. Ciao fratelli! A presto in sha Aallah!", ha scritto la ragazza, usando la formula tradizionale del saluto arabo, l'equivalente di "la pace sia con voi".