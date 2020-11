Calabria, i sindaci: "Stop commissari". Sit in e incontro con Conte e Speranza

Un centinaio di sindaci dei Comuni della Calabria si sono radunati in piazza Montecitorio per chiedere, tra le varie cose, la fine del commissariamento della sanità regionale vista l'emergenza Covid. Lo striscione portato in piazza recita "Commissariati e indebitati dallo Stato". Nel pomeriggio è iniziato a palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e una delegazione di sindaci calabresi. Al vertice è presente anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.