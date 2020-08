Sindaco di Arzachena replica a Briatore: "L’ordinanza tutela anche la salute degli anziani come lei"

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, replica a Flavio Briatore che lo aveva attaccato annunciando la chiusura anticipata del suo Billionaire. «Sentendo Briatore pensavo fosse una parodia di Crozza, invece no - dice Ragnedda in un video su Facebook - sono dalla parte degli imprenditori ma è necessario rispettare le regole». Poi l’affondo: «Avrei voluto confrontarmi di persona con Briatore ma ha preferito andare a Montecarlo. L’ordinanza serve a tutelare la salute, soprattutto di quelli più anziani come lei». Il sindaco ha quindi ricordato di aver lavorato molti anni fa per il Billionaire e di essere stato trattato male dai direttori di Briatore

