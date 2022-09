Siracusa, auto pirata investe uno scooter: 14enne muore e l'altro è ferito

Siracusa, un'auto pirata ha investito uno scooter con a bordo due ragazzi: un 14enne è morto e l'altro è ferito

Un'auto pirata ha investito uno scooter con a bordo due ragazzi, un 14enne è morto, il suo nome è Luca Centofanti mentre l'altro è ferito. L'incidente è avvenuto nella zona nord di Siracusa, dopo le 19 di ieri 28 settembre, subito sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito gli adolescenti presso il pronto soccorso Umberto I del capoluogo.



Gli agenti della polizia municipale e poliziotti delle volanti e della squadra mobile stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, anche attraverso qualche sistema di videosorveglianza che possa aver ripreso elementi utili per trovare il pirata della strada. Non ci sarebbe nessun testimone di quanto accaduto.

L'incidente è accaduto su una strada a senso unico, con uno spartitraffico sulla sinistra e una pista ciclabile sulla destra. Secondo una prima ricostruzione, l'auto pirata potrebbe aver investito da dietro o potrebbe anche solo aver sfiorato il motorino senza poi fermarsi. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Per capirne di più si aspetta di poter ascoltare anche il ragazzo rimasto ferito, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Via social si moltiplicano i messaggi di cordoglio alla famiglia del giovane morto, tra i tanti: "Giustizia per il piccolo Luca Centofanti, morto a soli 14 anni per colpa di chi lo ha investito strappandogli la vita e non si è nemmeno fermato a soccorrerlo".