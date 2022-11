Sniffano cocaina alla stazione di Padova: Salvini posta il video

Sniffano cocaina alla stazione di Padova: Salvini all'attacco

Due ragazzi sorpresi a sniffare cocaina di Padova. E Matteo Salvini posta sul suo account Twitter i video della scena delirante, ironizzando: "E c'è pure chi propone leggi per la droga libera".

Stazione ferroviaria di Padova.

E c’è pure chi propone leggi per la droga libera… pic.twitter.com/FdkMFAdPHy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2022

A stretto giro è arrivata la replica dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Padova Diego Bonavina: "Mi spiace - ha detto come riporta il Corriere del Veneto - che si palesi una sorta di accusa alle forze dell’ordine che sembra non controllino il territorio. Sapete meglio di me che quando c’è un sequestro passa quasi inosservato, invece poi accadono fatti come questi e si mettono in risalto. Ogni giorno le forze dell’ordine fanno decine di interventi ma, indipendentemente da tutto, questi fatti si verificheranno sempre".

Poi una stoccata a Salvini, che in passato aveva preso di mira il prefetto Raffaele Grassi e le condizioni di degrado di alcune zone della città di Padova: "Fa piacere - ha ironizzato Bonavina - che siamo sempre al centro dei pensieri di Salvini. Sarà importante instaurare una collaborazione con lui visto il ruolo che ha per sviluppare i progetti che abbiamo in mente per la nostra città".