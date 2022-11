Sonia Grey tuona sul caso molestie: "Franco Di Mare? Subivo davanti a tutti"

Sonia Grey- Franco Di Mare, a Striscia la Notizia arriva la svolta sul caso molestie

Arriva una svolta nell’affaire Franco Di Mare – Sonia Grey, colleghi nel 2004 nella conduzione di Unomattina. Periodo durante cui l’ex direttore di Rai3 era stato intercettato da Striscia la Notizia per le “palpatine” al sedere della co-presentatrice, da cui si era così difeso: “Un banale scherzo fra colleghi, in risposta alle ‘molestie’ che proprio Sonia mi faceva ogni mattina”.

Dopo anni arriva la controreplica della Grey, in disaccordo con la ricostruzione della vicenda fatta da Di Mare. Raggiunta dai microfoni di Valerio Staffelli con il Tapiro d’Oro, la conduttrice dichiara: “Hai mai sentito in trent’anni di televisione che ho il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco Di Mare?”.

Sonia Grey contro Franco Di Mare: "Ricostruzione distorta, non ho iniziato io il gioco delle palpatine"

E rivela: “Non è vero che ero io a cominciare il gioco delle palpatine. Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare”.

Ma non solo, perché è di poche ore fa un post in cui aggiunge: “Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti tra me e Franco Di Mare, per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere”.