Spinea, uomo e donna uccisi a coltellate in casa: si cerca l'ex marito di lei

Spinea, un uomo e una donna uccisi a coltellate nella loro casa: la terribile scoperta della figlia, dopo l'allarme

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per fare luce su un duplice omicidio che si è consumato nella sera di ieri, domenica 20 novembre, a Spinea in provincia di Venezia.

Un uomo e una donna, entrambi di origine albanese, sono stati trovati uccisi a coltellate nella casa in via Leopardi dove convivevano; i loro cadaveri, che presenterebbero ferite mortali di arma da taglio, sono stati rinvenuti intorno alle 22 dai Carabinieri, allertati dalla figlia della donna che dal pomeriggio non riusciva a contattare la madre.

Spinea, coppia trovata uccisa a coltellate in casa: è caccia all’ex marito di lei, sospettato

Inizialmente le Forze dell’Ordine avevano pensato a un caso di omicidio-suicidio, ma già in nottata si è fatta avanti la pista del duplice omicidio; sul luogo della tragedia gli investigatori avrebbero rinvenuto un'arma da fuoco e un coltello.

I Carabinieri stanno quindi cercando una terza persona, che in qualche modo risulterebbe coinvolta nel fatto; con tutta probabilità si tratta dell'ex marito della donna, suo connazionale.